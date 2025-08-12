Финляндия обвинила экипаж танкера Eagle S в повреждении кабелей

Заместитель генерального прокурора Финляндии предъявил обвинения трем членам экипажа танкера Eagle S, задержанного в декабре 2024 года по подозрению в повреждении электрокабеля EstLink 2 и четырех других кабелей связи в Балтийском море. Об этом сообщили в прокуратуре.

Капитан, первый и второй помощники капитана танкера, зарегистрированного на Островах Кука, обвиняются в тяжком причинении вреда и тяжком вмешательстве в работу телекоммуникаций. По информации ведомства, все трое отрицают свою вину.

Кроме того, обвиняемые считают, что Финляндия не имеет юрисдикции по данному делу, поскольку места повреждения кабелей находятся за пределами территориальных вод страны. Об этом также говорится в официальном сообщении прокуратуры.

Обвинительное заключение уже передано в окружной суд Хельсинки для дальнейшего рассмотрения, передает телеканал Yle.

Ранее, 7 января, спасательный корабль для подлодок Военно-морских сил Швеции HMS Belos поднял со дна Финского залива якорь танкера Eagle S, из-за которого оборвался энергомост между Финляндией и Эстонией. Отмечается, что якорь был найден на глубине 80 метров.