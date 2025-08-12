«Отказаться от иллюзий»: в Раде сделали неожиданное заявление

Украинским политикам, в том числе и депутатам парламента, стоит избавиться от иллюзий и ответить на запрос общества о завершении конфликта. Об этом заявил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев, пишет РИА Новости.

«Задача власти, народных депутатов, украинских политиков и общественных деятелей – ответить на запрос общества о завершении войны, вернувшись из иллюзий в реальность», - пояснил он в своем Telegram-канале.

Гетманцев также посоветовал украинскому обществу подготовиться к «тяжелым, но очень нужным решениям», которые могут быть приняты в ходе проведения мирных переговоров.

15 августа на Аляске пройдут переговоры между лидерами России и США Владимиром Путины и Дональдом Трампом. Ожидается, что темой встречи станет завершение украинского конфликта. При этом Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что у него нет намерения звать на эту встречу Владимира Зеленского.

Также Трамп не согласился с позицией украинского политика по вопросу обмена территорий, заметив, что Зеленскому не требовалось «конституционного одобрения» для ведения боевых действий.