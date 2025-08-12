Владимиру Зеленскому было бы разумно принять любое мирное предложение, которое выдвинет президент США Дональд Трамп на переговорах в Аляске с российским лидером Владимиром Путиным. В противном случае его страну ждет «неизбежное уничтожение», а его самого — серьезная личная опасность. С таким жестким предупреждением вышло издание American Thinker.

Автор статьи Билл Хансманн считает, что любое предложение Трампа будет лучше, чем продолжение боевых действий с их «ужасающими потерями». Он также утверждает, что Зеленскому не стоит рассчитывать на обещания европейских стран, которые «принесут мало плодов, если вообще принесут».

Самая резкая часть материала посвящена личной безопасности украинского лидера. Автор напоминает о «дефенестрации» — выбрасывании политических врагов из окон, прямо намекая на судьбу, которая может ожидать Зеленского.

По мнению автора, украинский лидер должен понимать, что после окончания конфликта его правление закончится. Поэтому Трампу было бы разумно предложить Зеленскому политическое изгнание в одной из европейских стран.