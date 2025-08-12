В США заметили кроликов с «щупальцами» на головах

В американском Форт-Коллинсе в Колорадо были замечены дикие кролики с «щупальцами» на головах. Об этом сообщает WFSB.

Данных животных увидели местные жители, говорится в публикации. Одна женщина в течение двух лет наблюдала за таким кроликом, который приходил на ее участок. За это время наросты у него на голове увеличились, однако животное не погибало.

В управлении по охране природы и паркам штата Колорадо сообщили, что образования на головах у кроликов представляют собой нечто вроде бородавок или доброкачественных опухолей, вызванных неизлечимым вирусом. Это заболевание не представляет опасности для других видов животных, подчеркнули представители ведомства.

Ранее сообщалось, что китайским ученым удалось внедрить животноподобного робота в стадо малоизученных антилоп на Тибетском нагорье, чтобы наблюдать за их жизнью, средой обитания и экологической обстановкой.

Отмечалось, что робот прошел два километра и успешно влился в стадо в заповеднике Кэкэсили в северо-западной части Тибетского нагорья на высоте более 4600 метров над уровнем моря. Благодаря этому исследователи смогли наблюдать за антилопами с близкого расстояния, не вызывая испуга у диких животных.