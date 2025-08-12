Венгрия не поддержала заявление Евросоюза о военной поддержке Украины
Венгрия не поддержала заявление лидеров стран Европейского союза о военной поддержке Украины. Об этом 12 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
Западные государства обязались и впредь поставлять Киеву оружие и помогать ему в дипломатической сфере в координации с Соединенными Штатами и другими партнерами. Кроме того, участники ЕС пообещали вводить новые санкции против России.
«Венгрия не присоединяется к данному заявлению», — гласит примечание к документу.
Венгерский премьер Виктор Орбан на своей странице в соцсетях объяснил позицию Будапешта попыткой Брюсселя диктовать условия президентам РФ и США, которые планируют встретиться без участия европейцев.
«Само по себе печально, что Евросоюз оказался в стороне. Хуже этого было бы только раздавать указания со скамейки запасных», — написал политик, призвав западных лидеров последовать примеру Вашингтона и провести саммит с Россией.