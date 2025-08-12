Венгрия не поддержала заявление Евросоюза о военной поддержке Украины

Венгрия не поддержала заявление лидеров стран Европейского союза о военной поддержке Украины. Об этом 12 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

© Парламентская газета

Западные государства обязались и впредь поставлять Киеву оружие и помогать ему в дипломатической сфере в координации с Соединенными Штатами и другими партнерами. Кроме того, участники ЕС пообещали вводить новые санкции против России.

«Венгрия не присоединяется к данному заявлению», — гласит примечание к документу.

Венгерский премьер Виктор Орбан на своей странице в соцсетях объяснил позицию Будапешта попыткой Брюсселя диктовать условия президентам РФ и США, которые планируют встретиться без участия европейцев.