На Западе заявили о вызывающем беспокойство «российском уголке» на территории НАТО

Шахтерский поселок Баренцбург в Норвегии остается «российским уголком» на территории НАТО, что вызывает беспокойство на Западе. Такое мнение выразило издание Economist.

Сообщается, что в населенном пункте на архипелаге Шпицберген установлен бюст советского правителя Владимира Ленина.

В материале Economist утверждается, что Баренцбург вызывает беспокойство у западных спецслужб. Издание также подчеркивает, что власти Норвегии стали отговаривать туристов посещать поселок.

Ранее стало известно, что МИД России выразил обеспокоенность милитаризацией Шпицбергена. В ведомстве напомнили, что, согласно договору от 1920 года, на его территории установлен статус свободной от военной инфраструктуры зоны.