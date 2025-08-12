Для реагирования на гражданские беспорядки администрация США готовится к созданию сил быстрого реагирования, которые будут состоять из сотен военных нацгвардии. Об этом пишет Washington Post.

В публикации говорится о том, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность создания сил быстрого реагирования на внутренние беспорядки. Это предусматривает постоянное нахождение 600 военных в состоянии боеготовности, которых в течение часа можно развернуть.

Эти 600 человек будут разделены на группы по 300 военных в двух военных базах в Аризоне и Алабаме.