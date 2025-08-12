Президент США Дональд Трамп на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным должен продемонстрировать глубокое знание ситуации на Украине. Такой совет главе Соединенных Штатов дал бывший президент Франции Франсуа Олланд, передает Financial Times.

«Путин начнет встречу с пересказа всей истории. Она может длиться час, а то и больше, если его не перебивать. Российский метод ведения переговоров заключается в том, чтобы они длились долго», — сказал экс-президент.

"Без единой уступки": журналисты оценили позицию Путина в преддверии переговоров

При этом Олланд отметил разницу в подходах сторон. По его словам, Путин действует без спешки, тогда как Трамп торопится выполнить обещание о быстром урегулировании конфликта на Украине.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске пройдет 15 августа. Позже эти данные подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.