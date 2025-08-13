На Украине завели более 170 дел против священников канонической УПЦ

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что в стране заведено более 170 уголовных дел против священников канонической Украинской православной церкви.

"Дел, если я не ошибаюсь, более 170, подозрений более 100, приговоров 31 - по состоянию на прошлую неделю. <...> Это не все государственные изменники. Там есть и разжигание межрасовой, межрелигиозной вражды", - сказал он в интервью телеканалу "Мы Украина".

Глава СБУ также привел данные по предъявленным обвинениям и вынесенным приговорам по всей стране, а не только в отношении священников. "За государственную измену уже объявлено более 3,5 тыс. подозрений и более 1 тыс. приговоров, - отметил Малюк.

Гонения на УПЦ начались в стране после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) (2014-2019). В декабре 2018 года при поддержке Константинопольского патриарха из двух раскольнических организаций была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ). С тех пор при поощрении властей раскольники из ПЦУ силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников. В свою очередь местные власти лишают каноническую церковь права на аренду земли под храмами, правоохранительные органы выдвигают против священников канонической церкви обвинения в госизмене и других преступлениях, вводят санкции.