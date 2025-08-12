В Волгоградской области проходит второй этап операции «Мак-2025»

Этнографа Святослава Каверина, путешествовавшего по Афганистану, уже более трех недель удерживают в изоляторе для иностранцев в Кабуле. Об этом пишет тг-канал Baza со ссылкой на источники.

© tourdom.ru

В последний раз россиянин выходил на связь через соцсети 19 июля. «Меня задержали в Кундузе за попытку “контрабанды” украшений, сейчас везут в Кабул. Надеюсь, что там дело ограничится допросом и оформлением документов на украшения. Смартфон получаю изредка», – написал он в своем тг-канале. На следующий день об аресте сообщили СМИ. Уликами по обвинению в контрабанде якобы стали обычные сувениры, которые Святослав, являющийся, кстати, сотрудником Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН, собирался привезти из Афганистана друзьям.

Напомним, МИД РФ еще 20 мая прошлого года «в связи со сложной ситуацией с безопасностью в Афганистане» рекомендовал гражданам России «воздерживаться от посещений этой страны с личными и туристическими целями». Поводом тогда послужило известие об убийстве туристов из Испании вооруженными нападавшими в афганской провинции Бамиан. Рекомендации российского дипведомства относительно нежелательности поездок до сих пор остаются в силе. При этом широко растиражированные в СМИ сообщения о том, что российская компания с названием «Талибан-Тур» якобы готова организовать отправку групп, оказались фейком.

Руководитель проекта «География» Николай Баландинский, побывавший в Афганистане буквально за неделю до происшествия с испанскими туристами, рассказывал порталу «ТурДом», что, несмотря на обещания правительства талибов обеспечить безопасность иностранным гостям, всерьез рассчитывать на это не стоит. Неоднократно посещавший Афганистан путешественник Кирилл Самурский считает, что из-за бесконечных войн этой стране будет непросто добиться репутации безопасного для туристов направления.

Ранее талибы записали видео, пригласив в страну иностранных туристов, особенно американских.