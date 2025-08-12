В Волгоградской области проходит второй этап операции «Мак-2025»

МИД не отменял рекомендаций воздержаться от посещения Афганистана

Этнографа Святослава Каверина, путешествовавшего по Афганистану, уже более трех недель удерживают в изоляторе для иностранцев в Кабуле. Об этом пишет тг-канал Baza со ссылкой на источники.&nbsp;

В последний раз россиянин выходил на связь через соцсети 19 июля. &laquo;Меня задержали в Кундузе за попытку &ldquo;контрабанды&rdquo; украшений, сейчас везут в Кабул. Надеюсь, что там дело ограничится допросом и оформлением документов на украшения. Смартфон получаю изредка&raquo;, &ndash; написал он в своем тг-канале. На следующий день об аресте сообщили СМИ. Уликами по обвинению в контрабанде якобы стали обычные сувениры, которые Святослав, являющийся, кстати, сотрудником Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН, собирался привезти из Афганистана друзьям.&nbsp;

Напомним, МИД РФ еще 20 мая прошлого года &laquo;в связи со сложной ситуацией с безопасностью в Афганистане&raquo; рекомендовал гражданам России &laquo;воздерживаться от посещений этой страны с личными и туристическими целями&raquo;. Поводом тогда послужило известие об убийстве туристов из Испании вооруженными нападавшими в афганской провинции Бамиан. Рекомендации российского дипведомства относительно нежелательности поездок до сих пор остаются в силе. При этом широко растиражированные в СМИ сообщения о том, что российская компания с названием &laquo;Талибан-Тур&raquo; якобы готова организовать отправку групп, оказались фейком.

Руководитель проекта &laquo;География&raquo; Николай Баландинский, побывавший в Афганистане буквально за неделю до происшествия с испанскими туристами, рассказывал порталу &laquo;ТурДом&raquo;, что, несмотря на обещания правительства талибов обеспечить безопасность иностранным гостям, всерьез рассчитывать на это не стоит. Неоднократно посещавший Афганистан путешественник Кирилл Самурский считает, что из-за бесконечных войн этой стране будет непросто добиться репутации безопасного для туристов направления.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Ранее талибы записали видео, пригласив в страну иностранных туристов, особенно американских.