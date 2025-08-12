Европа готовится к войне

Государства Европы заметно нарастили темпы возведения оборонных предприятий, втрое ускорив их развитие с момента начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает Financial Times.

Издание подчеркивает, что такой рост стал беспрецедентным за всю историю. Подчеркивается, что суммарная площадь военных заводов в Европе к 2024-2025 годам составила 2,8 миллиона квадратных метров. Для сравнения: в 2020-2021 годах этот показатель составлял около 790 тысяч квадратных метров.

Активное развитие демонстрируют компании Rheinmetall и N7 Holding из Венгрии, которые занимаются производством боеприпасов и взрывчатых веществ. По мнению журналистов FT, эти изменения могут быть связаны с подготовкой к возможному военному конфликту в будущем.

По словам бывшего директора НАТО по контролю над вооружениями Уильяма Альберка, сейчас наблюдаются «глубокие и структурные трансформации, которые в среднесрочной и долгосрочной перспективе кардинально изменят оборонный сектор».

Ранее стало известно, что в ФРГ создают специализированные логистические узлы для приема и сопровождения военных колонн в условиях возможного конфликта с Россией.