В Германии восхитились Путиным

Участвовавший в минских переговорах немецкий дипломат назвал президента России Владимира Путина одним из самых опытных переговорщиков, который хорошо разбирается во всех темах. Его мнение со ссылкой на Financial Times приводят «Аргументы и факты».

По словам дипломата, визави Путина должен также хорошо разбираться в том, что он предлагает, как и российский лидер.

«Путин разбирается во всех темах, в деталях юридических обоснований, но всегда манипулирует фактами», – пояснил немецкий дипломат.

При этом издание отметило, что президент США Дональд Трамп более импульсивен и не владеет такими навыками в переговорах. Так, в 2017 году он прервал разговор с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель, которая пыталась объяснить позицию Путина по поводу исполнения Минских соглашений.

В ГД раскрыли нюанс, влияющий на исход встречи Путина и Трампа

Американская сторона пояснили тогда Берлину, что президент США был раздражен попытками Меркель читать ему нотации.

Встреча между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоится 15 августа на Аляске. Ожидается, что темой встречи станет завершение украинского кризиса. При этом верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Кая Каллас уже заявила о том, что любое соглашение между США и Россией должно включать Украину и Евросоюз.

Ранее Россия и Украина обменялись меморандумами с условиями урегулирования кризиса в ходе второго раунда прямых переговоров в Стамбуле. После чего Владимир Зеленский заявил, что украинские власти считают российское предложение ультиматумом и «не воспринимают его всерьез».