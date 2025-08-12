«Загнали в угол»: Зеленский панически ищет способ «застраховать» Украину

Встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа еще не состоялась, однако уже посеяла «лихорадку» в Европе. Как отмечает РИА Новости, западные СМИ пишут, что европейские союзники Вашингтона в панике готовятся к различным вариантам развития событий.

Придется отдать территории

Лидеры стран Европы передали Трампу список условий, при которых они готовы одобрить итоги переговоров с Путиным. Под заявлением подписались президенты Франции и Финляндии, главы правительстве Великобритании, Италии и Германии, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Они приветствовали усилия трампа по прекращению конфликта и «достижению справедливого и прочного мира и безопасности на Украине».

«Мы готовы поддержать эту работу дипломатическим путем, путем оказания существенной военной и финансовой помощи Украине, в том числе через работу "коалиции желающих", а также путем введения ограничительных мер», — сказано в обращении.

Кроме того, в ЕС ждут предоставления Украине «прочных и надежных гарантий безопасности», добавляя, что без Киева судьбу Киева обсуждать нельзя. Лидеры стран Европы настаивают на том, что отправной точкой переговоров должна стать текущая линия соприкосновения.

При этом союзники Вашингтона, видимо, перестали скрывать очевидное: Киев вынужден будет отдать территории. В частности, об этом говорил генсек НАТО Марк Рютте, который считает это неизбежным, а речь идет лишь в том, как преподать это публике.

Паника

Bloomberg отмечает, что власти Украины панически ищут возможность застраховать себя на тот случай, если лидеры РФ и США договорятся о территориях.

«Владимир Зеленский и европейские лидеры лихорадочно проводят виртуальные совещания, на которых пытаются разработать стратегию действий", — говорится в публикации.

Сам Зеленский заявлял, что не намерен идти ни на какие территориальные уступки ради мира, заявляя, что решение, принятое без Украины — «это решения против мира», и его не удастся реализовать. Однако в Вашингтоне не обращают внимания на Киев. Например, вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал встречу «значительным прорывом».

«Американцы устали отправлять свои деньги, свои налоги на этот конфликт. <...> Если взять нынешнюю линию соприкосновения между Россией и Украиной, мы попробуем достичь урегулирования, с которым и русские, и украинцы могли бы жить относительно мирно», — сказал он.

Вместе с тем политик отмечал, что пока не уверен в успехе переговоров Путина и Трампа.

Новые реалии

Директор Центра европейской информации, политолог Николай Топорнин уверен, что о чем бы Путин не договорился с Трампом, это станет болезненным для Европы, ведь фактически она остается одна против России.

«Может быть, на Аляске Путин предложит какой-то нестандартный вариант, который заинтересует американские власти. В конце концов, Трамп считает, что Украина слабее России, поэтому рано или поздно все равно уступит спорные территории», — сказал он.

Однако такой исход не нравится лидерам стран ЕС. Публично они говорят о том, что территориальные уступки станут основой для ненадежного мира, однако на деле опасаются, что США перестанут оказывать финансовую помощь Киеву. Тогда эта задача полностью ляжет на Европу и спровоцирует проблемы во внутренней политике.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов считает, что больше всего Европа боится не конкретных решений РФ и США, а то, что ее не привлекут к обсуждению важных международных вопросов. Он отметил, что даже признание Трампом Крыма частью России принципиально ничего не изменит для ЕС и Украины.

«С другой, европейцы понимают, что с их помощью Киев не может победить и в будущем ему станет еще сложнее. Соответственно, от их желаний уже мало что зависит, а изменить позицию они не могут, поскольку за последние несколько лет своими заявлениями загнали себя в угол», — пояснил эксперт.

Сами российско-европейские отношения не изменятся до тех пор, пока в Европе не произойдет смены правящих элит, считает Денисов. До тех пор Москва и Вашингтон будут решать важные вопросы без ЕС.