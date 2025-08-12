Наиболее вероятным сценарием окончания украинского конфликта является его заморозка, заявил в своем телеграм-канале бывший советник главы Офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

С его точки зрения, дело идет к остановке боевых действий и к быстрым выборам.

«Наиболее вероятным сценарием является заморозка по линии разграничения», — поделился своим мнением Арестович*.

Экс-советник руководителя Офиса Зеленского указал на то, что возможны и другие варианты.

В их числе, как считает Арестович*, уступки со стороны, которые «могут удивить».

Ранее Алексей Арестович* допустил переход двенадцати областей Украины под контроль Российской Федерации. По его словам, подобные потери могут произойти в случае неготовности бывшей советской республики подписать перемирие с российской стороной.