ЕС назвал условие для конструктивных переговоров по Украине

Конструктивные переговоры о мирном урегулировании ситуации на Украине могут вестись только в условиях сокращения боевых действий. Об этого говорится в заявлении лидеров стран Евросоюза, которое цитирует РИА Новости.

Заявление было принято на фоне предстоящих переговоров президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

«Конструктивные переговоры могут проходить только в условиях прекращения огня или сокращения боевых действий», - подчеркивается в документе.

Также европейские лидеры назвали условием «справедливого и прочного мира», соблюдение международного права, «включая принципы независимости, суверенитета, территориальной целостности и недопустимости изменения международных границ силой».

Напомним, что переговоры между лидерами России и США пройдут 15 августа на Аляске. Ожидается, что темой встречи станет завершение украинского конфликта. При этом верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Кая Каллас уже заявила о том, что любое соглашение между США и Россией должно включать Украину и Евросоюз. А Владимир Зеленский выразил уверенность, что российская сторона «определенно не готовится к перемирию».