Глава киевского режима Владимир Зеленский теперь допускает утрату территорий, так как боится остаться без поддержки Запада, сообщает The Telegraph.

© Московский Комсомолец

Без такого решения он, по всей вероятности, потерял бы поддержку американцев, а потом постепенно и союзников в Европе, поделились своей точкой зрения авторы публикации.

Зеленский решил устроить показательное шоу

Накануне издание опубликовало статью, в которой речь шла о том, что Зеленский смягчил позицию по вопросу территорий перед саммитом президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске.

11 августа президент США Дональд Трамп высказал недовольство по поводу заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что тому потребуется конституционное одобрение по вопросу обмена территориями.