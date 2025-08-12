Раскрыта причина резкой смены позиции Зеленского по территориям
Глава киевского режима Владимир Зеленский теперь допускает утрату территорий, так как боится остаться без поддержки Запада, сообщает The Telegraph.
Без такого решения он, по всей вероятности, потерял бы поддержку американцев, а потом постепенно и союзников в Европе, поделились своей точкой зрения авторы публикации.
Зеленский решил устроить показательное шоу
Накануне издание опубликовало статью, в которой речь шла о том, что Зеленский смягчил позицию по вопросу территорий перед саммитом президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске.
11 августа президент США Дональд Трамп высказал недовольство по поводу заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что тому потребуется конституционное одобрение по вопросу обмена территориями.