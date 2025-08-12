Обзор ИноСМИ: что Трамп отдаст России и схема обогащения Зеленского

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Назван ключ к миру на Украине

Президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу интересно сотрудничество в энергетической сфере в Арктике, а также в перевозках по Северному морскому пути. Заключение такой сделки во время их предстоящей встречи на Аляске может стать «подсластителем», чтобы заручиться согласием Вашингтона на урегулирование украинского кризиса на условиях Москвы. Об этом в статье для британского издания The Spectator пишет юрист-международник Джеймс Тидмарш.

По его словам, Дональд Трамп сможет представить сделку по Арктике как колоссальный коммерческий выигрыш США и заставить Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, несмотря на недовольство Великобритании и ЕС. «Для Трампа это станет очередной «сделкой», в которой коммерческая выгода послужит подпиткой для политического урегулирования. Путин сохранит свои территориальные приобретения и вновь откроет Арктику для американских инвестиций, а Украине не останется ничего другого, кроме как смириться», — констатировал эксперт.

Раскрыта схема обогащения окружения Зеленского

Ближайшее окружение Владимира Зеленского ежемесячно переводило около 50 миллионов долларов двум компаниям в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом пишет турецкая газета Aydınlık, публикуя счета, на которые шли деньги в рамках коррупционной схемы обогащения.

Турецкое издание утверждает, что обе компании связаны с Андреем Гмыриным, который ранее являлся консультантом Фонда государственного имущества Украины, а сейчас «находится под международным следствием в связи с созданием им сложной сети компаний и европейского портфеля предметов роскоши». При этом, по данным журналистов, преследование Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) на Украине «началось сразу после создания этой схемы».

«Уход с Украины»: на чем сосредоточатся США?

США в августе намерены принять новую Стратегию обороны, которая определит действия страны на ближайшее время. И уже есть данные о том, что Пентагон намерен сосредоточиться на Китае, выйдя из остальных конфликтов, отмечает украинский журнал «Фокус».

Стратегия, по данным журнаоистов, чрезвычайно важный документ, который определяет деятельность Министерства обороны США по обеспечению приоритетов национальной безопасности. При этом бывший помощник Госсекретаря США по вопросам Европы и Азии Уэс Митчелл уже заявил, что «США готовы к военному противостоянию только с одним большим соперником, и этим соперником должен быть Китай». «Напомним слова Дональда Трампа о желании США «выйти из Украины». Трамп не лукавил», — говорится в статье.

Шифф одобрил утечку для дискредитации Трампа

Сенатор-демократ Адам Шифф, занимавший на тот момент пост заместителя председателя комитета Палаты представителей по разведке, лично одобрил утечку секретной информации для дискредитации президента Дональда Трампа. Об этом пишет Fox News.

Такие данные еще в 2017 году передал ФБР информатор из комитета Палаты представителей по разведке, но опубликованы они были только сейчас. Информатор отметил, что лично присутствовал на встрече, на которой Шифф дал зеленый свет утечке. «[Информатор] тогда заявил, что это было бы незаконно. Но, услышав его опасения, неназванные участники встречи заверили, что их не поймают на утечке», — пишет издание.

Основатель Rolex мог быть нацистским шпионом

Рассекреченные документы, хранящиеся в Национальном архиве, говорят о том, что британская разведка MI5 подозревала основателя компании по производству роскошных часов Rolex Ганса Вильсдорфа в симпатиях к нацистскому режиму. Он описывался как «крайне нежелательная персона» в Великобритании, утверждает газета The Telegraph.

Документы, датируемые периодом между 1941 и 1943 годами, имеют штамп «Box 500», наименование штаб-квартиры MI5 во время войны. Разведка опасалась, что, несмотря на то, что Ганс Вильсдорф был натурализованным гражданином Великобритании, он мог использовать свое положение для распространения нацистской пропаганды. А британский консул в Женеве в 1941 году отмечал, что основатель Rolex «хорошо известен своими сильными нацистскими симпатиями». Несмотря на это, в 1943 году разведка приняла решение не включать его в черный список.