Атаки украинских беспилотников на Сочи в разгар курортного сезона носят не военно-тактический, а характер показательного шоу. Как сообщает «Царьград», об этом заявил офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин.

Напомним, что 8 августа украинские военные предприняли попытку атаковать города Краснодарского края, в том числе и Сочи. Многих людей воздушная тревога застала на пляжах.

По мнению Шаладина, таким образом Владимир Зеленский решил показать своим спонсорам, что еще на «что-то способен». В первую очередь, Евросоюзу, который собирается так или иначе и дальше поддерживать украинские власти.

Во Франции оценили слова Трампа о Зеленском фразой «буквально разгромил»

«Страны ЕС передают или собираются передавать какие-то вооружения. В том числе были поставлены две батареи Patriot. И Киев хочет продемонстрировать, что якобы достоин этой помощи, что способен сопротивляться, что у него есть потенциальные возможности продолжать противостояние», — заявил эксперт.

Он добавил, что объективно сил у Киева не осталось, что понимают и европейцы. После провального контрнаступления в 2023 году оборонительные возможности украинских войск стали деградировать.