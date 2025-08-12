Эстония отказалась от «щедрых жестов» в адрес России

У властей Эстонии нет планов по упрощению перехода российской границы. Об этом заявил министр внутренних дел прибалтийской республики Игорь Таро, передает портал gazeta.ee.

Министр сделал соответствующее заявление во время поездки в Нарву. Он подчеркнул, что не будет «давать ложных обещай».

«Скажу вам сразу честно и открыто, что щедрых жестов в отношении путешествий в Россию не будет. Вот точно не надо на это надеяться», — отметил Таро.

Решение Эстонии отгородиться от России на границе сочли бессмысленным

В статье сообщается, что, по мнению Таро, идея организовать электронную запись на прохождение границы для пешеходов с целью их прибытия в назначенное время не выглядит реалистичной. Он считает, что создание и поддержание такой системы потребует значительных затрат, а стоимость услуги будет сравнительно высокой.

Касательно перспектив открытия эстонской стороной границы для транспортного сообщения после завершения реконструкции пункта пропуска в Ивангороде, министр заявил, что пока рано делать какие-либо прогнозы, сообщает издание.

Общая длина границы между Эстонией и Россией составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 километров — по реке Нарва и 127 километров — по Чудскому озеру.