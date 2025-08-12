Стало известно, где может пройти встреча Путина и Трампа

Встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом может пройти в отеле Captain Cook в Анкоридже, который уже принимал иностранных лидеров и президента Соединенных Штатов, пишет Anchorage Daily News.

Сообщалось, что Путин и Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа.

Одним из вероятных пунктов назначения двух лидеров может стать отель Captain Cook в Анкоридже, который в последние годы принимал как иностранных лидеров, так и американского президента, хотя и не одновременно, поделились подробностями авторы публикации.

В материале речь идет о том, что опытные сотрудники этого объекта размещения, расположенного в центре города, не понаслышке знакомы с требованиями Секретной службы США, а также служб безопасности иностранных государств.

В статье напомнили, что именно в этой гостинице обедал председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин в 2017 году после встречи с Трампом во Флориде. Кроме того, в этом отеле в 2015 году останавливался экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама.