Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая запланирована на 15 августа на Аляске, уже стала дипломатической победой Москвы. Об этом пишет колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион со ссылкой на источники и анализ текущей ситуации.

«Приглашение Трампа (на встречу на Аляске, — прим. URA.RU) — уже победа Кремля. Если саммит послужит отсрочке санкций США или породит мирный план, который посеет разногласия между Украиной и ее союзниками, то тогда уже тем более», — отмечает Марк Чемпион в своей колонке Bloomberg.

Стало известно о «подарке» Трампа Путину

Автор подчеркивает, что предстоящий визит на Аляску станет для Владимира Путина первым официальным визитом в США с 2007 года (за исключением деловой поездки в Нью-Йорк в 2015 году на мероприятия ООН). По его оценке, приезд российского президента укрепит его международный статус и напомнит о «значительном историческом влиянии России как великой державы».

Ранее, 8 августа, Дональд Трамп объявил о намерении встретиться с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Позже эту информацию подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По словам Ушакова, в ходе переговоров лидеры России и США планируют сосредоточить внимание на поиске долгосрочного решения украинского кризиса.