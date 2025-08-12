Президент США Дональд Трамп «разгромил» украинского лидера Владимира Зеленского, не согласившись с его словами об обмене территориями в рамках урегулирования украинского конфликта.

Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х.

«Трамп буквально разгромил Зеленского!» — отметил политик.

По словам Филиппо, украинский лидер с самого начала препятствовал мирному урегулированию конфликта.

Ранее президент США заявил, что поддерживает хорошие отношения с Зеленским, однако не согласен с его позицией по обмену территориями.

9 августа украинский лидер отметил, что не допустит «второго раздела» Украины, комментируя возможный вывод войск с территории Донбасса.