Действия Си Цзиньпина оценили как подрыв авторитета Китая

Инициированные китайским руководством кадровые перестановки в МИД КНР могут подорвать международный имидж Пекина. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Издание указывает, что высокопоставленный китайский дипломат Лю Цзяньчао, занимавший пост директора международного отдела Коммунистической партии Китая, и которого считали следующим главой МИД КНР, был задержан без объяснения причин.

Как отметил доцент Наньянского технологического университета в Сингапуре Дилан Ло подобные действия «еще больше подорвут авторитет Пекина в сфере внешней политики».

«Внешнеполитический аппарат Китая вновь столкнулся с вопросами о преемственности власти после сообщений о допросе высокопоставленного деятеля, которого многие считали следующим министром иностранных дел страны», — пишет Bloomberg.

Ранее власти КНР провели перестановку в Центральном комитете Коммунистической партии Китая.