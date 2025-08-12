Действия Си Цзиньпина оценили как подрыв авторитета Китая
Инициированные китайским руководством кадровые перестановки в МИД КНР могут подорвать международный имидж Пекина. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Издание указывает, что высокопоставленный китайский дипломат Лю Цзяньчао, занимавший пост директора международного отдела Коммунистической партии Китая, и которого считали следующим главой МИД КНР, был задержан без объяснения причин.
Как отметил доцент Наньянского технологического университета в Сингапуре Дилан Ло подобные действия «еще больше подорвут авторитет Пекина в сфере внешней политики».
На Западе рассказали о выгоде Китая от СВО
«Внешнеполитический аппарат Китая вновь столкнулся с вопросами о преемственности власти после сообщений о допросе высокопоставленного деятеля, которого многие считали следующим министром иностранных дел страны», — пишет Bloomberg.
Ранее власти КНР провели перестановку в Центральном комитете Коммунистической партии Китая.