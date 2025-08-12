Молчание «настораживает»: Лондон может попытаться сорвать переговоры РФ и США

Молчание Лондона по переговорам президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа «настораживает». Как сообщает «Царьград», об этом заявил журналист-международник Тимур Шафир, отметив, что это может говорить о подготовке «пакостной провокации».

Напомним, что переговоры между главами РФ и США пройдут 15 августа на Аляске. Ряд европейских политиков, в том числе Владимир Зеленский, главы Франции, Германии и ЕК, выступают против них. Великобритания же лишь заявила, что поддерживает усилия американского лидера, направленные на «достижение мира на Украине».

«Это молчание настораживает. В лучших традициях британской политики, подобная тишина может быть маркером подготовки некой пакостной провокации, направленной на срыв переговоров между Россией и США», — заявил Шафир.

Эксперт добавил, что Лондон часто действует закулисно, чтобы сохранить свое влияние. Он не исключает, что британские власти попробуют сорвать встречу, используя свои рычаги в Европе или через провокации на украинском направлении.