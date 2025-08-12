Решение Трампа вызвало хаос в американской полиции

Американские полицейские и федеральные агенты были озадачены введением президентом США Дональдом Трампом Нацгвардии в Вашингтон.

Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«Никто не понимает, кто сейчас отвечает и что именно должен делать», — отметил один из федеральных агентов.

По словам собеседников журналистов, решение вызвало хаос в первый день совместной работы сотрудников федеральных ведомств и столичной полиции. Около 120 агентов ФБР, в основном из вашингтонского управления, патрулировали улицы вместе с полицейскими, не зная, какие поручения выполнять и кому подчиняться.

11 августа Трамп объявил, что направит Нацгвардию США в Вашингтон из-за уличной преступности.