Трамп «отмахнулся» от заявлений Зеленского об уступке территорий Украины

Президент США Дональд Трамп «отмахнулся» от позиции украинского лидера Владимира Зеленского, не желающего уступать территории в ходе мирных переговоров по решению конфликта на Украине. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Трамп повторил, что планирует провести переговоры о том, что он назвал «земельным обменом», и отмахнулся от заявлений президента Украины Владимира Зеленского», — говорится в сообщении издания.

Как напоминает NYT, Трамп заявил, что собирается на Аляску, чтобы узнать, что «на уме» у президента России Владимира Путина.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске. Главная заявленная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать в себя обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков выразил надежду, что предстоящая встреча президентов России и США придаст импульс нормализации отношений между странами.

Ранее Трамп объяснил значение встречи с Путиным на Аляске.