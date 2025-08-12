Орбан отказался присоединяться к заявлению лидеров ЕС по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не присоединился к заявлению лидеров Европейского союза (ЕС) по украинскому урегулированию. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что в документе лидеры ЕС поддержали политику Украины по евроинтеграции.

«Венгрия не присоединялась к этому заявлению», — отмечается в примечании к нему.

Заявление подписали 26 европейских лидеров. В нем поддерживаются усилия президента США Дональда Трампа в достижении урегулирования украинского конфликта. В документе подчеркивается, что «путь к миру на Украине не может определяться без участия Украины».

Трамп рассказал, что Орбан исключил победу Киева над Россией

Ранее Орбан призвал Евросоюз поддержать мирные усилия Трампа на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По словам политика, европейские лидеры «подорвали мир, но теперь могут его восстановить».

Трамп сообщил, что встреча с российским лидером пройдет на Аляске 15 августа. Позже эти данные подтвердил помощник Путина Юрий Ушаков.