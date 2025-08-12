Пока вы спали: последний шанс для Киева и новый вид мошенничества в РФ

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Риттер назвал переговоры Путина и Трампа последним шансом для Киева

Экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Риттер заявил, что предстоящие переговоры между Путиным и Трампом могут стать не последним шансом для Зеленского, а критическим моментом для выживания Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Эксперт подчеркнул, что Зеленский не стремится к миру, а надежды на его победу практически отсутствуют, что ставит под угрозу существование украинского государства. По его мнению, если конфликт продолжится, Украина в нынешних границах может перестать существовать как суверенное государство.

Пропавших без вести солдат ВСУ под Сумами приравнивают к дезертирам

Пропавших без вести солдат 71-й отдельной егерской бригады ВСУ под Сумами приравнивают к дезертирам. Об этом сообщает ТАСС.

В российских силовых структурах уточнили, что командование записывает таких военнослужащих как самовольно оставивших части (СОЧ), что подчеркивает масштабы потерь и сложность ситуации на фронте.

Украинские войска продолжают тяжелые бои в регионе, пытаясь прорвать российскую оборону, несмотря на значительные потери и исчезновения бойцов.

В Госдуму внесут проект о платном образовании для детей мигрантов

Группа депутатов во главе с Ярославом Ниловым внесет в Госдуму проект закона, предусматривающий отмену бесплатного образования для детей мигрантов и ограничение до трех попыток сдачи теста на знание русского языка. Об этом сообщает ТАСС.

В документе предлагается внести изменения в статью 78 закона "Об образовании в РФ", чтобы иностранные граждане могли получать образование только на платной основе за счет средств физических и юридических лиц.

Также планируется ограничить количество бесплатных попыток сдачи теста на русский язык, что связано с ростом числа мигрантов и нехваткой школьных мест в России.

Мошенники могут собирать личные данные через QR-коды с "выгодными акциями"

В МВД предупредили, что мошенники используют поддельные QR-коды, обещающие выгодные акции, для сбора личных данных и рассылки спама. Об этом сообщает ТАСС.

Злоумышленники создают фальшивые QR-коды, которые ведут на сайты с фишинговыми предложениями, например, о получении денежных призов, а на самом деле направляют пользователей на страницы для кражи информации или подписки на платные услуги.

В ведомстве подчеркнули, что такие схемы часто маскируются под акции вроде "Получи 5 000 рублей" или "Сканируй и получи приз!", а после сканирования происходит сбор данных или мошеннические операции.

Россия объявила Дмитрия Быкова в международный розыск

Россия объявила в международный розыск писателя Дмитрия Быкова, признанного в РФ иноагентом, заочно арестованного по обвинению в распространении недостоверной информации о российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

В материалах указано, что Быков был сначала объявлен в федеральный розыск, а затем — в международный.

Черемушкинский районный суд Москвы на прошлой неделе избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца по статье о публичном распространении ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти. Пока ни сам писатель, ни его защитники не обжаловали это решение.