Си Цзиньпин призвал продвигать роль «Друзей мира»

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой заявил, что Пекин и Бразилиа должны продвигать роль группы «Друзья мира» в политическом урегулировании украинского кризиса.

«Китай и Бразилия должны продолжать совместно отвечать на глобальные вызовы, обеспечить успех конференции ООН по изменению климата в Белене, продвигать роль группы «Друзья мира» в политическом урегулировании украинского кризиса», — цитирует политика РИА Новости.

Ранее в CNN Brazil заявили, что Россия и Бразилия заключили меморандум о сотрудничестве. Кроме того, телеканал сообщил, что Бразилия подписала меморандум и с Китаем.

Лула да Силва уже также заявлял о готовности вносить вклад в урегулирование на Украине.