В Аргентине просят задержать Нетаньяху в случае его приезда

Аргентинский профсоюз работников госсектора попросил суд выдать ордер на задержание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если он приедет в страну с запланированным визитом. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте столичного филиала Ассоциации работников госсектора (ATE).

© РИА Новости

"ATE вместе с [правозащитной организацией] HIJOS подала жалобу в федеральный суд с просьбой о незамедлительном задержании премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, ответственного за военные преступления, геноцид и преступления против человечности, совершенные в отношении палестинского народа, на основании ордеров, выданных Международным уголовным судом", - говорится в тексте.

По данным администрации президента Аргентины, правительство ожидает, что Нетаньяху посетит республику в ближайшие месяцы. Профсоюз указал со ссылкой на сообщения СМИ, что визит планируется 7-10 сентября.

В ноябре прошлого года МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны еврейского государства Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Палестины. Аргентина ратифицировала Римский статут МУС.