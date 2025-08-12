На Аляске раскрыли ожидания от встречи Путина и Трампа

Бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман прокомментировал предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая запланирована в штате на 15 августа. Его слова приводит РИА Новости.

Леман раскрыл ожидания от встречи двух лидеров и выразил надежду скорое перемирие на Украине. Он подчеркнул, что Трамп стремится урегулировать конфликт. Экс-замглавы Аляски отметил, что верит и в желание Путина остановить кризис.

«Я надеюсь, что будет содержательный диалог, который быстро приведет к перемирию и мирному соглашению», — заключил Леман.

Ранее Трамп не подтвердил планы пригласить президента Украины Владимира Зеленского на Аляску. «Он не является частью этого», — ответил он на вопрос журналистов.

Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске пройдет 15 августа. Позже эти данные подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.