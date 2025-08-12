Конгрессвумен Луна: РФ и США способны вместе снизить напряженность в мире

Член палаты представителей от Республиканской партии Анна Паулина Луна выразила мнение, что Россия и США могут снизить напряжённость в мире, но только если они будут действовать вместе.

«Наши две страны способны снизить напряжённость в мире, но это произойдёт только в том случае, если мы сможем работать вместе», — цитирует её РИА Новости.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков ранее в беседе с «Известиями» выразил надежду, что предстоящая встреча лидеров России и США придаст импульс нормализации отношений двух стран.