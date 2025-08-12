Пентагон заявил о необходимости обмена территориями для мира на Украине

Глава Пентагона Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News заявил, что соглашение об урегулировании ситуации на Украине потребует взаимных уступок, что, вероятнее всего, подразумевает обмен территориями.

«В переговорной части, вы знаете, могут быть обмены территориями. Будут уступки. Никто не будет (совершенно. — RT) счастлив», — цитирует его ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал, описывая варианты возможного соглашения.

Хегсет добавил, что его не беспокоит, что таким образом будет создан прецедент, так как этот конфликт стал результатом слабости правления предыдущих президентов США — Барака Обамы и Джо Байдена.

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил в беседе с CNN, что в Соединённых Штатах уже начались обсуждения с российской стороной по поводу возможного обмена территориями.