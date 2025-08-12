Глава Пентагона допустил свое присутствие на встрече Трампа и Путина

Шеф Пентагона Пит Хегсет допустил, что может принять участие в предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

© Lenta.ru

Хегсет ответил на вопрос, возможно ли его присутствие на встрече Трампа и Путина. «Я не знаю. Посмотрим, как будет выглядеть мой график. Возможно», — допустил глава американского Минобороны.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске пройдет 15 августа. Позже эту информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.