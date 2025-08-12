"Ъ": Сирия готова вернуть южные районы страны под российский контроль

Переходное правительство Сирии обратилось к России с просьбой возобновить патрулирование военной полиции в южных провинциях страны. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, участвовавшие в переговорах сирийского МИД в Москве. Инициатива направлена на сдерживание Израиля, занявшего часть южных районов Сирии в декабре 2024 года под предлогом создания "буферной зоны". По мнению Дамаска, присутствие РФ снизит интенсивность израильских операций. Уже зафиксировано возвращение российских патрулей на северо-восток — в районе Эль-Камышлы после визита сирийского министра иностранных дел. "Россия способна препятствовать вмешательству Израиля и одновременно урегулировать диалог Дамаска с Тель-Авивом", - подчеркивает источник. В Израиле заявили, что оценят возможное возвращение патрулей с учётом договоренностей с Москвой. Эксперты напоминают: до смены власти в Сирии российские патрули сдерживали проиранские группировки, что частично соответствовало интересам Израиля. Тель-Авив ранее выступал за сохранение российских баз в Тартусе и Латакии как противовеса турецкому влиянию. В июле заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что контакты между Россией и Сирией по российским военным базам в стране продолжаются.