Западные СМИ: саммит на Аляске благоприятен для России

В преддверии встречи с Владимиром Путиным на Аляске Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов. Он сказал, что саммит нужен, чтобы «прозондировать почву» для урегулирования украинского конфликта, выразил надежду на конструктивный диалог, исключил поражение России и отметил, что урегулирование конфликта подразумевает изменение границ.

Запланированные переговоры лидеров России и США стали также главной темой в западных СМИ. Как отмечает NBC News, вне зависимости от результата встреча станет победой Владимира Путина. Ожидается, что участники саммита обсудят план, предусматривающий отказ Киева от ряда территорий, пишет WSJ. The Washington Post привлекает внимание к «символизму» проведения переговоров на Аляске. А Financial Times призывает Украину и Европу отказаться от «нереалистичных» требований к будущему мирному соглашению.

В понедельник, 11 августа, в преддверии встречи с президентом России Владимиром Путиным, Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции в Вашингтоне.

По словам главы Белого дома, саммит 15 августа на Аляске нужен, чтобы «прозондировать почву» для урегулирования украинского конфликта. Трамп в очередной раз назвал его «войной Джо Байдена», которая никогда бы не началась, если бы американские выборы 2020 года были проведены честно.

Трамп также заявил, что из-за конфликта на Украине миру угрожала третья мировая война. «Думаю, теперь этого не произойдёт», — заверил он журналистов.

Президент также сказал, что попросит Путина завершить конфликт на Украине.

Кроме того, американский лидер обратил внимание на то, что согласие Владимира Путина на проведение саммита в США, а не в России или на нейтральной территории было «очень уважительным» жестом.

«Думаю, у нас будет конструктивный диалог, а после этой встречи сразу же — может быть, когда я буду лететь назад, может быть, как только выйду из зала, — я позвоню европейским лидерам, с которыми у меня очень хорошие отношения», — пообещал Трамп.

Президент США добавил, что «хорошо ладит» и с Владимиром Зеленским.

«Хотя, вы знаете, я не согласен с тем, что он сделал. Очень сильно не согласен. Эта война не должна была начаться», — заявил глава Белого дома.

При этом он не подтвердил намерение пригласить Зеленского на встречу с российским лидером на Аляске.

Дональд Трамп отметил, что урегулирование украинского кризиса подразумевает изменение границ, при этом США «попытаются вернуть Украине» некоторые из территорий, которые сейчас контролируют ВС РФ.

В то же время он исключил сценарий, при котором Россия потерпела бы поражение в конфликте.

«Они прошли через множество войн. Они победили Гитлера, как и мы. Они победили Наполеона», — напомнил президент США.

Он также сообщил, что в своё время затрагивал эту тему в беседе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которого считает своим другом.

«Я спросил: «Может ли Россия потерпеть поражение от Украины?» Он посмотрел на меня, будто (думая. — RT): «Какой же это тупой вопрос». Он сказал, что Россия — это огромная страна, которая побеждает и выживает, выигрывая войны. Они воюют», — рассказал глава Белого дома.

«Один из величайших гамбитов»

Предстоящий саммит вызвал бурное обсуждение в западных СМИ.

Так, NBC News отмечает, что, принимая Владимира Путина «на дружественной территории», в республиканском штате Аляска, Дональд Трамп решается на «один из величайших гамбитов» своего второго президентского срока.

«Достижение прочного мира с сохранением независимости Украины станет проверкой того самого умения заключать сделки, которым гордится Трамп», — говорится в статье.

По мнению автора статьи, старшего корреспондента NBC News при Белом доме Питера Николаса, у обоих участников саммита есть «рычаги воздействия». Журналист отмечает силу убеждения Владимира Путина, который «по праву считается искусным переговорщиком». При этом Дональд Трамп «располагает экономическими и военными рычагами», полагает Николас.

Мирное урегулирование на Украине позволило бы Трампу угодить своим избирателям, а также помогло бы получить желанный приз — Нобелевскую премию мира, рассуждает обозреватель NBC News.

Что же касается России, по мнению корреспондента, сам факт проведения саммита укрепит её позиции в мире.

«Вне зависимости от результата на счету Путина будет как минимум символическая победа», — пишет NBC News.

Схожую мысль высказывает и CNBC.

«Предстоящая встреча двух лидеров с целью переговоров о прекращении войны на Украине уже рассматривается как победа для Кремля, российской экономики и мировых финансовых рынков», — отмечает новостной сайт.

По мнению профессора Ричарда Портеса, возглавляющего экономический факультет в Лондонской школе бизнеса, обстоятельства визита в США очень удачны для Владимира Путина.

«С его (Путина. — RT) точки зрения, это замечательное достижение: никаких условий, Украина не присутствует, Европа никак не представлена. Это уже триумф», — приводит CNBC заявление Портеса.

Тем временем The Wall Street Journal привлекает внимание к территориальным вопросам, которые, как ожидается, станут предметом обсуждения на саммите. По данным газеты, Кремль передал администрации Трампа «масштабное предложение по прекращению огня на Украине», согласно которому Киев должен вывести все свои войска с территорий ДНР и ЛНР в обмен на остановку боевых действий.

«Уиткофф рассказал европейским официальным лицам, что российское предложение предусматривает два этапа, — пишет WSJ со ссылкой на двух неназванных европейских чиновников. — На первом этапе Украина выведет войска из Донецкого региона — и линия соприкосновения будет заморожена. За этим последует второй этап: Путин и Трамп договорятся об окончательном плане мирного урегулирования, который затем обговорят с Зеленским».

По словам журналистов, в рамках этого предложения все территориальные вопросы, не затрагивающие Крым, ДНР и ЛНР, планируется обсуждать на втором этапе.

Со своей стороны, The Washington Post обращает внимание на то, что президент России «впервые с 2007 года получил приглашение в США» по не связанному с ООН поводу, при этом Кремль, «по-видимому, не пошёл ни на какие явные уступки» в украинском конфликте.

По мнению профессора Сэма Грина, преподающего российскую политику в Королевском колледже Лондона, выбор места «благоприятствует России».

«Символизм проведения саммита Трампа и Путина на Аляске ужасен: как будто нарочно хотят показать, что границы могут меняться, землю можно покупать и продавать», — приводит издание слова Грина.

Между тем журнал Time указывает на недовольство киевского режима и его европейских спонсоров перспективой обсуждения территориальных вопросов на саммите 15 августа.

«Трамп спровоцировал негативную реакцию союзников тем, что исключил (из саммита. — RT) Украину и ещё до переговоров настаивал, что Киеву придётся отказаться от территорий в рамках сделки по прекращению боевых действий», — говорится в материале.

Владимир Зеленский заявил, что любые переговоры без участия Киева «не принесут ничего» и что он не намерен что-либо «дарить» России, сообщает журнал. Эту позицию поддержал ряд европейских лидеров.

«Решение о пути к миру на Украине не может быть принято без Украины», — цитирует Time опубликованное в воскресенье совместное заявление лидеров Франции, Италии, Великобритании, Германии, Польши и Финляндии.

В том же документе шестёрка европейских стран выразила «непоколебимую приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины», передаёт журнал.

Автор статьи отмечает, что Трамп «пока публично не комментировал» позицию Зеленского по предстоящему саммиту.

«Однако ранее президент (Трамп. — RT) критиковал Зеленского за упрямство в вопросе сделки о прекращении огня и утверждал, что тот «не готов к миру», — говорится в публикации.

«Нереалистичные» ожидания

Комментируя подход Украины и ЕС к мирному урегулированию, главный обозреватель Financial Times по международным вопросам Гидеон Рахман назвал его «принципиальным, но нереалистичным».

«Среди всей этой стремительной дипломатии и бурных эмоций и Украина, и Европа рискуют упустить из виду стратегический образ того, чего они хотят достичь и что достижимо», — пишет британский журналист.

Обозреватель FT призывает учесть, что в случае продолжения боевых действий положение Киева будет только ухудшаться.

«Война непредсказуема. Но самые убедительные анализы, которые я видел, заключаются в том, что Украина медленно проигрывает, её проблема с живой силой на фронте становится всё более острой, — рассуждает Рахман. — Это значит, что полный срыв переговоров и продолжение конфликта, вероятно, благоприятнее для России, чем для Украины».

Автор публикации допускает, что, если в результате мирного урегулирования Украина «сохранит независимость и демократию», потеря некоторых территорий может быть «болезненной, но приемлемой уступкой». При этом Рахман предлагает признать российский контроль над этими территориями только де-факто, а не де-юре.

Кроме того, по мнению журналиста Financial Times, Киеву следует «на время» отказаться от вступления в НАТО, поскольку оно и так выглядит «нереалистичным в обозримом будущем».

«Наихудшим сценарием для украинцев и европейцев» обозреватель считает достижение договорённости между Путиным и Трампом о новых границах Украины в ходе саммита на Аляске.

Тем временем британская газета The Times сообщает, что, пока Европа пытается «сформировать единый фронт» перед встречей лидеров России и США, вице-президент Джей Ди Вэнс заявляет о нежелании Америки продолжать финансировать киевский режим.

«Американцы, по-моему, сыты по горло тем, что их деньги, их налоги идут на этот конкретный конфликт», — цитирует издание вице-президента США.

The Times напоминает, что в субботу на встрече с представителями Европы и Украины Вэнс обрисовал для них план Трампа касательно саммита.