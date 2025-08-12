Экс-помощник президента США высказался о территориальных реалиях в зоне СВО

США понимают, что придется признать территориальные реалии, сложившиеся в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом рассказал экс-спецпомощник президента США Джорджа Буша-младшего по РФ и Евразии Томас Грэм. Об этом пишет газета «Известия».

© Lenta.ru

По его словам, де-факто Вашингтон готов признать это, но «де-юре ни в коем случае». Эксперт отметил: даже в Киеве говорят, что заставить Россию освободить эти территории невозможно.

«По крайней мере военным путем. Поэтому нужен дипломатический путь, но на это могут потребоваться годы. Это не вопрос ближайшего будущего», — высказался он.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США стремятся решить конфликт на Украине с учетом текущей линии соприкосновения.