Киев призвал Европу отказаться признавать итоги встречи Путина и Трампа

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак призывает страны Европейского союза не признавать потенциальные договоренности по итогам саммита России и США на Аляске, пишет «Украина.ру».

© Lenta.ru

По данным журналистов, Киев опасается, что без поддержки США Украина окажется в уязвимом положении, а европейские страны сократят военную и финансовую помощь. В сатье говорится, что Ермак также настаивает на участии президента Украины Владимира Зеленского во встрече, угрожая блокировать признание решений саммита в случае отказа.

Ранее американский лидер Трамп сообщил, что встреча с российским президентом Путиным на Аляске запланирована на 15 августа. Позднее эту информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.