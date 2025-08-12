В ответ на угрозы США Бразилия расширяет партнерство с Россией

Бразилия и Россия заключили меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление финансово-экономического сотрудничества между двумя странами. Соглашение было подписано после того, как администрация США допустила возможность введения вторичных санкций или дополнительных пошлин против стран, продолжающих торговые отношения с Россией.

Согласно официальному бразильскому правительственному вестнику, документ предусматривает установление регулярного двустороннего экономического и финансового диалога между Москвой и Бразилиа. Это позволит координировать взаимодействие в соответствующих сферах.

Напомним, что американские власти неоднократно заявляли о возможном применении ограничительных мер в отношении государств, поддерживающих торговые связи с Россией.

