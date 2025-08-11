США перекроют небо над предполагаемым местом встречи Путина и Трампа

Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что во время встречи главы Белого дома Дональда Трампа и президента России Владимира Путина будет перекрыто небо над городом Анкоридж. Об этом пишет РИА Новости.

Анкоридж — крупнейший город штата Аляска. Согласно уведомлению ведомства, ограничение будет действовать 15 августа на протяжении всего дня. При этом, данная мера затронет территорию в радиусе почти 50 километров и на высоте до 5,5 тысяч метров.

Встреча Путина и Трампа на Аляске должна будет состояться 15 августа. Во время этих переговоров президенты планируют обсудить окончание украинского конфликта.