Трамп напомнил о победах России

Россия всю историю выигрывала войны и выживала, она нанесла поражение Адольфу Гитлеру и Наполеону, напомнил президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами.

«Они прошли через множество войн. Мой друг сказал, что Россия сильна, потому что она воюет. Они победили Гитлера, как и мы. Они победили Наполеона», — сказал президент США.

Дональд Трамп также рассказал, что обсуждал эту тему с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, которого считает своим другом.

«Я спросил: «Может ли Россия потерпеть поражение от Украины?» Он посмотрел на меня, будто [думая]: «Какой же это тупой вопрос». Он сказал, что Россия — это огромная страна, которая побеждает и выживает, выигрывая войны. Они воюют», — сказал президент США.

По словам Трампа, тогда Орбан произнёс «интересную вещь»: «Китай побеждает вас в торговле, а Россия — в войне».

Дональд Трамп также допустил нормализацию торговых отношений России и США