В ФРГ раскрыли, с чем придется смириться Зеленскому

Владимиру Зеленскому в конечном итоге придется пойти на территориальные компромиссы. Такое мнение высказал журналист Welt Кристоф Ваннер.

По его словам, он неоднократно слышал от людей, близких к окружению Зеленского, что Киеву придется «идти на болезненные компромиссы».

«У Зеленского сейчас серьезные проблемы. Особенно учитывая, что на международном уровне все чаще говорят о потере Украиной земель. Похоже, это и есть горькая реальность для Украины», — сказал Ваннер.

В связи с этим журналист считает, что публичные заявления Зеленского о том, что Киев не пойдет на территориальные уступки, являются лишь публичной риторикой, которая может не соответствовать его реальным намерениям.