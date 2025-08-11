Сийярто заявил, что Евросоюз пытается подорвать встречу Путина и Трампа

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны Евросоюза пытаются подорвать встречу главы Белого дома Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По словам Сийярто, европейские политики пытаются помешать проведению встречи Путина и Трампа 15 августа на Аляске. При этом он подчеркнул, что Венгрия планирует противодействовать таким усилиям, поскольку Будапешт заинтересован в окончании конфликта на Украине.

«Провоенные политики Европы пытаются использовать каждый день, оставшийся до пятницы, чтобы исключить успех встречи Трампа и Путина. Венгрия заинтересована в успехе предстоящего саммита, мы окажем для этого всю нужную поддержку и приложим все усилия, чтобы воспрепятствовать попыткам Брюсселя сорвать и усложнить встречу », — написал Сийярто в социальных сетях.

Напомним, что встреча Путина и Трампа на Аляске запланирована на 15 августа.