Зеленский сделал заявление о позиции Путина насчет прекращения огня

Владимир Зеленский заявил, что российская сторона «определенно не готовится к перемирию». Об этом он рассказал в видеообращении в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, президент России Владимир Путин не намерен подписывать соглашение о прекращении огня. Кроме того, он также добавил, что украинская разведка засекла переброску российских сил — ее характер говорит о том, что ВС РФ могут готовиться к новым наступательным операциям.

«Он точно не готовится к прекращению огня и войны. Путин настроен только на то, чтобы подать встречу с Америкой как свою личную победу и дальше продолжать действовать так же, как и раньше <...> Нет ни одного признака, что россияне получили сигналы готовиться к послевоенной ситуации», – заявил Зеленский.

15 августа на Аляске запланирована встреча Путина и президента США Дональда Трампа, во время которой главы государств обсудят украинский конфликт.