Американские чиновники спешат подготовить встречу Трампа и Путина на Аляске

Издание CNN сообщает, что американские чиновники спешат подготовить встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.

Согласно информации издания, представители Белого дома только направляются на Аляску. На данный момент организаторы встречи Трампа и Путина еще не определили где именно состоится встреча. Без уточнения остаются и темы грядущего разговора.

«Американские официальные лица спешат завершить согласование деталей перед пятничным саммитом между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на Аляске, при этом за четыре дня до этой важной встречи все еще остаются нерешенными как логистические, так и геополитические вопросы», — сообщает издание.

Авторы CNN также заявили, что предстоящая встреча станет испытанием «веры в дипломатию» Трампа, а также проверкой того, насколько Россия готова завершить конфликт на Украине.

Встреча Путина и Трампа запланирована на 15 августа и должна будет состояться на Аляске.