На Западе сделали неожиданное заявление о Путине

Предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже стали триумфом Москвы. Такое мнение в интервью CNBC высказал глава факультета экономики Лондонской бизнес-школы Ричард Портес.

В тексте отмечается, что в преддверии саммита на Западе растут опасения, что Киеву придется признаться потерю территорий.

«Это уже большая победа для Путина. Впервые с 2007 года его пригласили на встречу с президентом США на американской земле. Никаких предварительных условий, отсутствие представителей Украины и европейских государств — это триумф», — считает Портес.

Напомним, что саммит Путина и Трампа на Аляске состоится 15 августа. Ключевой его темой станет обсуждение вариантов долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.