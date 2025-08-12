Посольство России в Лондоне заявило, что публикации экс-главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного искусственно углубляют раскол в украинском обществе. Об этом говорится в официальном комментарии дипмиссии, передает РИА Новости.

© Газета.Ru

"В статье для Vogue Залужный манипулирует общим историческим прошлым, оправдывая дискриминационную политику Киева в отношении русскоязычного населения и нацменьшинств", — подчеркнули в посольстве.

Там указали, что такая позиция нарушает конституцию Украины и подтверждает курс властей, пришедших к власти после 2014 года на отрицании всего русского. В дипмиссии добавили, что эти факторы стали одной из причин спецоперации, но Москва остается открытой для политического урегулирования конфликта. 29 июля российская разведка сообщила, что представители США и Великобритании обсудили перспективу замены Зеленского Залужным во время тайной встречи в Швейцарии.

По данным российской разведки, со стороны Украины на секретные консультации в Альпы приезжали глава офиса президента Андрей Ермак, руководитель главного управления разведки Кирилл Буданов и Валерий Залужный.