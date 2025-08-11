Трамп рассказал, кому он первому позвонит после встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп рассказал о том, кому он первому позвонит после встречи с Владимиром Путиным. Об этом сообщает ПРАЙМ.

По словам Трампа, по итогам встречи с Путиным он сделает много звонков. При этом, первым детали разговора узнает Владимир Зеленский — Трамп уточнил, что «из уважения» сначала позвонит ему.

«И если это будет честное соглашение, я сообщу о нем лидерам Европейского союза, лидерам НАТО, а также президенту Зеленскому. Думаю, из уважения я сначала позвоню ему, а потом уже им», — заявил он.

Помимо этого Трамп добавил, что он планирует организовать встречу Путина и Зеленского. Если это станет возможным, его собственное присутствие на таких переговоров «будет зависеть от необходимости».

Трамп заявил о планах выйти из дипломатии по Украине

Ранее администрации Путина и Трампа объявили о том, что 15 августа президенты планируют личную встречу на Аляске. 11 августа во время пресс-конференции Трамп заявил, что сам полетит в Россию — позже он уточнил, что эта была оговорка, и встреча президентов все-таки должна будет пройти на Аляске.