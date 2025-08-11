Ереван и Баку попросили ОБСЕ закрыть Минскую группу по Карабаху

Государствам-участникам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) было разослано обращение от Еревана и Баку с просьбой о роспуске Минской группы по Карабахскому конфликту.

Официальное заявление опубликовано в Telegram-канале Министерства иностранных дел Армении.

«(...) о роспуске Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также проект соответствующего решения», — сказано в публикации.

8 августа лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. Документ стал первым шагом к подписанию полноценного мирного договора между двумя странами и закрытию вопроса Карабаха.

В понедельник, 11 августа, МИД Армении опубликовал полный текст парафированного соглашения с Азербайджаном.