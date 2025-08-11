Трамп рассказал, что Орбан исключил победу Киева над Россией

Президент США Дональд Трамп рассказал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан указал ему в разговоре, что поражение РФ в конфликте с Украиной исключено, так как Россия не сдается в войнах и исторически выходит из них победителем.

Глава американской администрации уточнил на пресс-конференции в Белом доме, что его разговор с Орбаном состоялся в период президентства Джо Байдена.

"Мой друг сказал, что Россия крепкая, потому что продолжает биться. Они [русские] победили Гитлера, мы его тоже победили, они еще победили Наполеона, - сказал Трамп. - Я задал вопрос очень умному человеку, Виктору Орбану, главе Венгрии, который находится в регионе и знает обе страны очень хорошо <...>. Я спросил его: может ли Украина победить Россию? Он посмотрел на меня с выражением, будто я задал глупый вопрос, и сказал, что Россия - огромная страна и они [русские] отстояли свою страну и свою жизнь, ведя войны".

Трамп добавил, что Орбан резюмировал свой ответ фразой "Китай побеждает в торговле, а Россия - в войне".